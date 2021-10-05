За сутки в Украине привито более 100 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки понедельника, 4 октября, в Украине привито 100 331 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"100 331 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 4 октября 2021. Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы – 48 859 человек", – указано в сообщении утром во вторник.

Отмечается, что в течение суток работало 831 мобильная бригада, 2 925 пунктов прививки, 339 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них получили одну дозу – 7 242 113 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13 062 838 привив", – подчеркнули в ведомстве.