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08:15 05.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 229 человек, 317 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 229 человек, 317 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 229 человек, 317 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 881 человек; летальных случаев - 317; выздоровели – 4 229 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 469 856 человек, выздоровело 2 268 752 человека, летальных случаев - 57 206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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