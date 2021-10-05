Спасатели спасли 9 и эвакуировали 10 человек во время пожара жилого дома в Днепропетровской области

В ночь на вторник в с. Опытное Днепровского района (Днепропетровская обл.) в квартире многоэтажного жилого дома возник пожар, спасателями было спасено 9 и эвакуировано 10 человек, сообщили в ГСЧС.

"5 октября в 01.20 в с. Опытное Днепровского района в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома возник пожар. В 02.00 пожар был ликвидирован на площади 20 м кв. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасено 9 человек, из них 2 дети не (2013 и 2015 г.р.) и выведены на свежий воздух 10 человек", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

К тушению привлекалось 14 человек и 4 ед. техники ГСЧС.