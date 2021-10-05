Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток вторника, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Противник открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов у Лебединского, а также дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.