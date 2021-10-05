В Украине суд вынес первый приговор за подделку COVID сертификатов

В Украине суд объявил первый приговор за подделку COVID сертификатов, врач из Павлограда (Днепропетровская обл.) лишен права деятельности по специальности на один год и заплатит штраф 34 тыс. грн.

"Суд вынес первый приговор за подделку COVID сертификатов. Первое судебное решение о приговоре за подделку COVID сертификатов было вынесено на прошлой неделе", – сообщила пресс служба Минздрава в Telegram в понедельник со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Как сообщил Клименко на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и лишение права деятельности по специальности на один год.

В информации подчеркивается, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.