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04:53 05.10.2021

В Славянске зафиксирован всплеск коронавируса среди молодежи, больных отправляют в соседние города

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В Славянске зафиксирован всплеск коронавируса среди молодежи, больных отправляют в соседние города

В Славянске (Донецкая обл.) зафиксирован всплеск коронавирусной инфекции среди молодежи, всех нуждающихся в госпитализации отправляли в соседние города, сообщили в городской военно-гражданской администрации.

"До восьмидесяти случаев коронавирусной болезни в день фиксируют сейчас в Славянске", – цитирует пресс-служба мэрии города заместителя руководителя Славянской городской ВЦА Юрия Подлесного в понедельник.

По его словам, особенностью нынешней волны является то, что болезнь обнаруживают у детей и молодежи, тогда как в прошлый раз заражались в основном люди старшего возраста.

"Сейчас несколько случаев заболевания выявлены в Центре реабилитации детей на ул. Короленко. Поэтому он находится на карантине", - говорит заместитель руководителя ВЦА.

В пресс-службе отметили, что среди инфицированных есть и вакцинированные. Они переносят болезнь легко. При этом вакцинированных обнаруживают среди контактных лиц.

В мэрии добавили, что в понедельник в городе не работало отделение для "ковидних" больных, поэтому всех нуждающихся в госпитализации доставляют в больницы Краматорска, Константиновки, Бахмута и Николаевки.

"Если количество больных в области продолжит расти, дополнительные специализированные отделения будут развернуты и в других городах, включая Славянск", – констатировал Подлесный.

Теги: #коронавирус #всплеск #донецкая
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