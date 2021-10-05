События

03:49 05.10.2021

Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливают свою работу, сообщил Цукерберг

2 мин читать
Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливают свою работу, сообщил Цукерберг

Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, WhatsApp и Instagram и извинился за произошедший сбой.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.

Тем временем команда WhatsApp сообщила о восстановлении работы мессенджера.

"Приносим свои извинения всем, кто сегодня не смог воспользоваться WhatsApp. Мы начинаем восстанавливать работу WhatsApp. Большое вам спасибо за ваше терпение. Мы будем продолжать держать вас в курсе событий, когда у нас появится больше информации", - сообщила команда WhatsApp в твиттере.

Сервис Instagram также подтвердил возобновление работы.

"Instagram медленно, но верно возвращается - спасибо, что остаетесь с нами, и извините за ожидание! " - говорится в заявлении Instagram в твиттере.

Сбой продлился примерно шесть часов.

Ранее сообщалось о сбоях работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Затем стали поступать сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Телеканал Fox News называл происходящее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отметил, что начинают циркулировать слухи о том, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивают американские СМИ, пока предпочитают говорить чисто технических предполагаемых причинах сбоев.

Теги: #соцсеть #сша #восстановление #работа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:15 05.10.2021
Facebook, Instagram, WhatsApp постепенно восстанавливают работу

Facebook, Instagram, WhatsApp постепенно восстанавливают работу

22:34 04.10.2021
США призывают обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение - Госдеп

США призывают обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение - Госдеп

21:48 04.10.2021
Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2" - госдеп

Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2" - госдеп

09:47 04.10.2021
Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

08:21 04.10.2021
США "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

США "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

07:42 04.10.2021
США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

07:37 04.10.2021
США зимой начнут размещение в Европе эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения

США зимой начнут размещение в Европе эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения

07:19 04.10.2021
США должны вернуть Тегерану замороженные в результате санкций активы - МИД Ирана

США должны вернуть Тегерану замороженные в результате санкций активы - МИД Ирана

06:56 04.10.2021
Экологической катастрофой назвали власти Калифорнии разлив нефти у побережья штата

Экологической катастрофой назвали власти Калифорнии разлив нефти у побережья штата

07:15 02.10.2021
В США число жертв коронавируса превысило 700 тыс. человек

В США число жертв коронавируса превысило 700 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раду поступили подписные листы об отставке Разумкова с должности

Саакашвили находится в Грузии уже почти неделю – прокуратура

Львов приближается к "красной" зоне эпидопасности - Садовый

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Славянске зафиксирован всплеск коронавируса среди молодежи, больных отправляют в соседние города

Съемочная группа "Схем" заявила о нападении во время интервью с главой "Укрэксимбанка"

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе соцсети Facebook

На окраине Харькова грузовик сбил двух подростков, полиция открыла дело

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже более четырех часов

Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA

НАПК при проверке деклараций Зеленского и Баканова учтет информацию, изложенную в расследовании Pandora Papers

Новый посол Грузии в Киеве обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили, тема экстрадиции не поднималась

Пожар в больнице Белой Церкви унес жизнь одной пациентки, открыто дело

Суд взял под стражу всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА