Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе соцсети Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобальных сбоев в работе Facebook, а также других его сетей: Instagram и WhatsApp, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, состояние Цукерберга всего за несколько часов снизилось до $120,9 млрд. Таким образом, Цукерберг спустился с третьей на пятую строчку самых богатых людей мира, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс.

Bloomberg отмечает, что из-за глобальных проблем в работе соцсети цена на акции Facebook упала на 5%.

В понедельник произошли сбои в работе соцсетей Facebook, Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Пользователи испытают проблемы с сервисами уже более пяти часов. Трудности с функционированием соцсетей наблюдаются во всех странах, в том числе в США.

В администрации США заявили, что отслеживают ситуацию.

"Мы осведомлены (о проблеме - ИФ) и следим за ней", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Представители компаний в свою очередь извинились за неполадки и заверили, что работают над их устранением.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе, мы приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении, распространенном аккаунтом Facebook в твиттере.

Аккаунты Instagram и Whatsapp в твиттере опубликовали похожие сообщения.

Согласно данным портала Down Detector, проблемы начались около 18:13 по Киеву.