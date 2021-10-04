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23:44 04.10.2021

На окраине Харькова грузовик сбил двух подростков, полиция открыла дело

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На окраине Харькова грузовик сбил двух подростков, полиция открыла дело

В Харькове в понедельник, около 16:45, грузовик DAF XS сбил двух подростков в районе дома №3-а по ул.Большая Кольцевая, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи", - сказано на сайте ведомства в понедельник.

По информации правоохранителей, одному пострадавшему 12 лет, другому - на вид около 13 лет.

По предварительным данным, DAF XS ехал со стороны ул.Сергея Грицевца в направлении Московского проспекта, а подростки переходили дорогу по ходу движения грузовика по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Теги: #дтп #харьков #подростки
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