Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже более четырех часов

Пользователи интернета на протяжении уже более четырех часов испытывают проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Трудности с функционированием Facebook, Instagram, WhatsApp наблюдаются во всех странах, в том числе в России и США.

В администрации США в свою очередь заявили, что отслеживают ситуацию.

"Мы осведомлены (о проблеме - ИФ) и следим за ней", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Представители компаний в свою очередь извинились за неполадки и заверили, что работают над их устранением.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе, мы приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении, распространенном аккаунтом Facebook в твиттере.

Аккаунты Instagram и Whatsapp в твиттере опубликовали похожие сообщения.

Согласно данным портала Down Detector, проблемы начались около 18:13 по Киеву.