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21:48 04.10.2021

Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2" - госдеп

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Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2" - госдеп

Вашингтон продолжит выступать против проекта "Северный поток 2", заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки этого газопровода.

"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

По его словам, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении "Северного потока 2" в соответствии с периодическим обзором США санкций против этого проекта, осуществляемым сейчас.

Ранее в понедельник оператор Nord Stream II Ag (принадлежит "Газпрому") сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2".

"С 4 октября нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых "интеллектуальных" поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", - говорится в сообщении.

"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - подчеркивает оператор.

США ввели ряд санкций в отношении структур, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Они направлены как против компаний, инвестирующих в строительство, так и против страховщиков судов, сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Теги: #противодействие #сша #россия #газопровод
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