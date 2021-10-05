5 октября: Какой сегодня праздник

5 октября по инициативе ООН празднуют Всемирный день учителя, фестиваль вегетарианцев в Таиланде, православная церковь чтит память святого Фоки. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Ежегодно более ста стран празднуют Международный день учителя. Праздник учредили в 1994 году и празднуют его все преподаватели, учителя и работники сферы образования. В этот день отмечают роль и заслуги учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ "Рекомендации, касающиеся статуса учителей".

5 октября проводится Международный день борьбы с проституцией. Впервые был отмечен в 2002 году в США и Австралии.

В церкви 5 октября отмечают день святого Фоки, епископа Синопийского. Святой Фока был родом из города Синопы в Понте. Смолоду посвятив себя служению Богу, Фока постиг великую святость и был поставлен епископом своего родного города. На берегу моря был у него был небольшой дом с огородом, где он выращивал зелень и угощал ею всех прохожих. Бог благословил его труды, ведь Фока обратил много язычников в христианскую веру не только в Синопе, но также в Амасии и в Амисе, а свою науку утверждал многочисленными чудесными исцелениями.

Традиции:

По народному календарю — День Фоки или Ионы. День Фоки наши предки по-другому называли "листодером", поскольку с этого времени обычно начинались сильные осенние ветры, которые буквально сдирали с деревьев листья. Крестьяне заканчивали убирать редьку и готовили из нее различные блюда. Этот день считался крестьянами плохим, потому что обычно 5 октября дул сильный ветер. Люди были убеждены, что он способен принести всевозможные проблемы: болезни, как для людей, так и для скота, несчастье и нечистую силу. Поэтому в этот день жгли старые веники, разрушали муравейники и проклинали ветер, ударяя кнутом о землю.

Также сегодня в народе почитают память пророка Ионы, поэтому в этот день нельзя было ловить, есть и продавать рыбу. Известно, что Иона побывал в брюхе кита и остался невредимым. В утробе кита он пробыл три дня и три ночи, молясь беспрестанно. Затем он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.

Именины: Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

Запреты:

Нельзя давать в долг или требовать назад отдать долг; выяснять отношения; существует большой риск скандалов и ссор; не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.

В этот день:

1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику

1908 — Болгарский князь Фердинанд провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул Царя болгар

1918 — В Киеве начались переговоры о вхождении Крыма в состав Украины

1925 — В США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время".

1933 — Режиссер Лесь Курбас уволен из театра "Березиль" за "буржуазный национализм"

1941 — В Киеве создан Украинский Национальный Совет во главе с Николаем Величкивским, в состав вошли и М. Капустянский, О. Бойдуник, О. Кандыба-Ольжич

1988 — Население Чили проголосовало против продления президентских полномочий Аугусто Пиночета

2000 — Сброшено режим Слободана Милошевича в Югославии

2009 - Вышел на экраны Украины фильм "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак, Украина).

Приметы:

Листья с березы еще не опали — снег будет поздно;

Шишек мало на сосне — к теплой зиме;

Летает много паутины — осень будет теплой.