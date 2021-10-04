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20:15 04.10.2021

НАПК при проверке деклараций Зеленского и Баканова учтет информацию, изложенную в расследовании Pandora Papers

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НАПК при проверке деклараций Зеленского и Баканова учтет информацию, изложенную в расследовании Pandora Papers

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова учтет информацию об оффшорном скандале, возникшем после публикации расследования Pandora Papers, сообщил Радио НВ руководитель НАПК Александр Новиков.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена…Первый помощник президента на общественных началах (Сергей Шефир - ИФ)- не является лицом, подающим декларацию, а следовательно мы не можем проверить декларацию. А декларацию главы СБУ мы проверяем", - отметил Новиков.

Председатель НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядка очередности.

"Первая декларация, которая проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - сообщил Новиков.

В то же время, председатель НАПК пояснил, могут ли быть изложенные в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отображение (в декларации –ИФ) средств на счетах оффшорных компаний не является нарушением. Является нарушением неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе о предотвращении коррупции есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображаются только объекты, которые зарегистрированы на оффшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности", - отметил он.

Новиков добавил, что все остальное не подлежит отражению в декларации. "То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, которыми являются компании…Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали - это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", - подытожил он.

В то же время Новиков сообщил, что в настоящее время никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Слидство.Инфо", информация более чем о 1,5 тыс. украинцев, среди которых - президент Владимир Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега - упоминается в новой глобальной утечке оффшорных документов Pandora Papers.

Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в оффшорной компании первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру.

Значительная часть информации "Слидство.Инфо" посвящена покупке через оффшоры недвижимости в Великобритании.

 

Теги: #расследование #напк #декларация
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