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20:09 04.10.2021

Новый посол Грузии в Киеве обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили, тема экстрадиции не поднималась

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Новый посол Грузии в Киеве обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили, тема экстрадиции не поднималась

Новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили после проведенной в понедельник первой встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве заявил, что разговор шел по многим направлениям сотрудничества между двумя странами.

"Разговор был и о Саакашвили (экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили - ИФ), находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - сказал посол в Киеве грузинской телекомпании "Имеди".

"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили.

Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Теги: #грузия #посол #украина #мид
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