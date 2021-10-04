События

19:59 04.10.2021

Пожар в больнице Белой Церкви унес жизнь одной пациентки, открыто дело

1 мин читать
Пожар в больнице Белой Церкви унес жизнь одной пациентки, открыто дело

Киевская областная прокуратура сообщает о гибели пациентки городской больницы города Белая Церковь Киевской области, где в понедельник случился пожар.

"По предварительным данным, 4 октября в городской больнице города Белая Церковь в одной из палат гематологического отделения произошло возгорание мебели. Присутствующие в отделении были эвакуированы, однако одна из пациенток погибла. Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются", - сообщается на сайте областной прокуратуры.

Согласно сообщению, Белоцерковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в двухэтажном здании первой городской больницы Белой Церкви вследствие замыкания электрообогревателя, в связи с чем из здания пришлось эвакуировать 13 человек. "Пострадал один человек 1945 г.р.… Пожар ликвидирован на площади 1 кв. м., и с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных. К тушению привлекалось 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ведомстве.

 

Теги: #жертва #больница #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:36 04.10.2021
В результате пожара в больнице Белой Церкви эвакуировано 13 пациентов, пострадал 1 человек

В результате пожара в больнице Белой Церкви эвакуировано 13 пациентов, пострадал 1 человек

02:33 04.10.2021
Спасатели ликвидировали пожар в одном из помещений Одесской национальной морской академии

Спасатели ликвидировали пожар в одном из помещений Одесской национальной морской академии

11:06 03.10.2021
Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

07:58 02.10.2021
Спасатели в Киеве ликвидировали пожар в инженерной гимназии, без пострадавших

Спасатели в Киеве ликвидировали пожар в инженерной гимназии, без пострадавших

18:33 01.10.2021
Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

14:44 01.10.2021
Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

12:04 01.10.2021
В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

11:01 01.10.2021
В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

В Киеве из гимназии эвакуировали 1500 детей из-за пожара, пострадавших нет

22:26 29.09.2021
В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

22:41 28.09.2021
Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раду поступили подписные листы об отставке Разумкова с должности

Саакашвили находится в Грузии уже почти неделю – прокуратура

Львов приближается к "красной" зоне эпидопасности - Садовый

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA

НАПК при проверке деклараций Зеленского и Баканова учтет информацию, изложенную в расследовании Pandora Papers

Новый посол Грузии в Киеве обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили, тема экстрадиции не поднималась

Суд взял под стражу всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове - полиция

В Раду поступили подписные листы об отставке Разумкова с должности

Джапарова зачитала в ООН заявление 40 государств с поддержкой Крымской платформы

Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом

Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ, погибшему в нацистском концлагере

Украина и Дания обсудили возможность строительства кораблей для украинского флота

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА