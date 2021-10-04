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18:45 04.10.2021

Джапарова зачитала в ООН заявление 40 государств с поддержкой Крымской платформы

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Джапарова зачитала в ООН заявление 40 государств с поддержкой Крымской платформы

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова зачитала во время 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в понедельник совместное заявление от имени 40 государств о ситуации с правами человека на временно оккупированном полуострове Крым, сообщают в пресс-службе МИД Украины.

В совместном заявлении осуждаются грубые нарушения Российской Федерацией прав человека во временно оккупированном Крыму, проведения выборов в Государственную думу РФ (17-19 сентября) на суверенной территории Украины без согласия украинской стороны и заявляется непризнание результатов этих выборов, решительно осуждаются политически мотивированные обыски и задержания крымских татар, в частности: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахметовых, Шевкета Усейнова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

В документе также заявлена поддержка Крымской платформе, осуждение проведения выборов в Государственную Думу РФ (17-19 сентября) на суверенной территории Украины без согласия украинской стороны и непризнания результатов этих выборов, содержится призыв к РФ соблюдать свои обязательства, согласно нормам международного права, и осуждения любых попыток РФ легитимизировать аннексию Крыма.

Заявление подписали: Украина, Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Ирландия, Испания. Италия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция.

Теги: #крым #крымская_платформа
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