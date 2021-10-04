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18:34 04.10.2021

Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом

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Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в понедельник дало разрешение на выдачу дополнительной дозы вакцин разработки компаний BioNTech/Pfizer или Moderna против COVID-19 лицам, у которых ослаблен иммунитет.

Согласно заявлению агентства, EMA "пришло к выводу, что дополнительную дозу вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) можно давать людям с серьезно ослабленной иммунной системой как минимум через 28 дней после второй дозы вакцины".

Как отметили в EMA, эта рекомендация основывается на данных о том, что дополнительные дозы этих препаратов увеличивают способность вырабатывать антитела от коронавируса, вызывающего COVID-19, в организмах тех людей, кто перенес операцию по трансплантации органов и имел ослабленный иммунитет.

В то же время в EMA уточнили: нет прямых доказательств того, что за счет способности организма у данных пациентов вырабатывать антитела, эти люди защитились от COVID-19, однако, как ожидается, дополнительная доза вакцин увеличит уровень защиты хотя бы у некоторых пациентов.

В агентство подчеркнули, что необходимо различать случаи выдачи дополнительной дозы вакцин людям с ослабленным иммунитетом и случаи предоставления так называемой бустерной - третьей дозы вакцины - для лиц с нормальным состоянием иммунитета.

В EMA напомнили, что получили данные по Comirnaty, показывающие рост уровня антител после бустерной дозы, выданной примерно шесть месяцев спустя после второй дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет. В результате в EMA пришли к выводу, что можно рассматривать как вариант инъекцию бустерной дозы для лиц от 18 лет и старше не менее чем через шесть месяцев после второй дозы.

Кроме того, EMA изучает информацию по бустерной дозе Spikevax.

При этом в агентстве подчеркнули, что случаи сердечных патологиях и других побочных эффектах от бустерных доз вакцин неизвестны, но этот вопрос тщательно отслеживается. В EMA добавили, что страны Европы на национальном уровне могут сами принимать решения касательно дополнительных доз вакцин.

Ранее ряд стран ЕC уже начал применять третью дозу вакцин от COVID-19.

Теги: #вакцина #третья_доза #ema
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