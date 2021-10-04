Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ, погибшему в нацистском концлагере

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник принял участие в торжественной церемонии открытия в Люблине (Польша) памятника священномученику, священнику Украинской грекокатолической церкви Омеляну Ковчу, погибшему во время Второй Мировой войны концлагере Майданек, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Эта память является важным уроком человечности. Для МИД Украины было делом чести присоединиться к этому проекту и стать его частью. Фигура Омеляна Ковча - монументальная для Украинского государства. О ней должен знать весь мир ", - заявил Кулеба на церемонии открытия памятника.

Кулеба зачитал обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам церемонии, в котором глава государства подчеркнул, что фигура отца Омеляна Ковча стала объединяющей для украинского и польского народов, образцом того, насколько ценной является взаимоподдержка и взаимоуважение, независимо от национальности и вероисповедания.

Ранее днем в рамках рабочего визита в Люблин Кулеба принял участие в церемонии зажжения свечей и возложение венков под Мавзолеем Государственного музея в Майданеке, почтив память жертв нацистского концлагеря Майданек.

Священномученик Омелян Ковч (1884-1944) - священник-миссионер, капеллан Украинской Галицкой Армии. Во время Второй Мировой войны пытался спасти евреев западной Украины от уничтожения, выдав более 600 метрик о крещении, несмотря на риски расправы со стороны немецкой оккупационной администрации. Обратился с письмом к Гитлеру, в котором осуждал убийства евреев и требовал разрешения посещать их в гетто, за что был арестован и помещен во львовскую тюрьму, а в августе 1943 года переведен в концлагерь Майданек, где продолжал душепастырскую деятельность до самой кончины в 1944 году. В 1999 году удостоен Еврейским советом Украины звания "Праведник Украины". В 2001 году был беатифицирован Папой римским Иоанном Павлом ІІ.