События

17:58 04.10.2021

Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ, погибшему в нацистском концлагере

2 мин читать
Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ, погибшему в нацистском концлагере

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник принял участие в торжественной церемонии открытия в Люблине (Польша) памятника священномученику, священнику Украинской грекокатолической церкви Омеляну Ковчу, погибшему во время Второй Мировой войны концлагере Майданек, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Эта память является важным уроком человечности. Для МИД Украины было делом чести присоединиться к этому проекту и стать его частью. Фигура Омеляна Ковча - монументальная для Украинского государства. О ней должен знать весь мир ", - заявил Кулеба на церемонии открытия памятника.

Кулеба зачитал обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам церемонии, в котором глава государства подчеркнул, что фигура отца Омеляна Ковча стала объединяющей для украинского и польского народов, образцом того, насколько ценной является взаимоподдержка и взаимоуважение, независимо от национальности и вероисповедания.

Ранее днем в рамках рабочего визита в Люблин Кулеба принял участие в церемонии зажжения свечей и возложение венков под Мавзолеем Государственного музея в Майданеке, почтив память жертв нацистского концлагеря Майданек.

Священномученик Омелян Ковч (1884-1944) - священник-миссионер, капеллан Украинской Галицкой Армии. Во время Второй Мировой войны пытался спасти евреев западной Украины от уничтожения, выдав более 600 метрик о крещении, несмотря на риски расправы со стороны немецкой оккупационной администрации. Обратился с письмом к Гитлеру, в котором осуждал убийства евреев и требовал разрешения посещать их в гетто, за что был арестован и помещен во львовскую тюрьму, а в августе 1943 года переведен в концлагерь Майданек, где продолжал душепастырскую деятельность до самой кончины в 1944 году. В 1999 году удостоен Еврейским советом Украины звания "Праведник Украины". В 2001 году был беатифицирован Папой римским Иоанном Павлом ІІ.

Теги: #священник #польша #памятник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:29 01.10.2021
В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

15:15 30.09.2021
"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

00:29 29.09.2021
Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной – исследование

Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной – исследование

13:47 28.09.2021
Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

12:56 28.09.2021
Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

12:45 28.09.2021
Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

20:01 27.09.2021
В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

12:17 24.09.2021
Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

10:39 24.09.2021
Количество вакансий в Польше возросло за полгода на 75% - до 143 тысяч

Количество вакансий в Польше возросло за полгода на 75% - до 143 тысяч

17:14 21.09.2021
"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили находится в Грузии уже почти неделю – прокуратура

Львов приближается к "красной" зоне эпидопасности - Садовый

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Дания обсудили возможность строительства кораблей для украинского флота

Бали начнет принимать иностранных туристов с 14 октября

Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

Украинский консул посетила Саакашвили, его состояние удовлетворительное - МИД

Саакашвили находится в Грузии уже почти неделю – прокуратура

Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 7 октября

Медлаборатория "Дила" помогла разоблачить выдававшую поддельные справки о ПЦР-тестах преступную группировку

Львов приближается к "красной" зоне эпидопасности - Садовый

Два работника грузинского порта Поти задержаны по "делу Саакашвили"

Зеленский призывает активизировать информационную кампанию о важности вакцинации граждан от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА