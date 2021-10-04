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17:54 04.10.2021

Украина и Дания обсудили возможность строительства кораблей для украинского флота

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Украина и Дания обсудили возможность строительства кораблей для украинского флота

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа на встрече в Одессе с атташе по вопросам обороны при посольстве Дании в Украине Феликсом Эбберстадом обсудили вопросы военного сотрудничества, в первую очередь возможность строительства кораблей при поддержке Дании.

Как сообщает ВМС ВСУ в Фейсбуке в понедельник, на встрече отдельно были рассмотрены основные приоритеты развития, которые предусматривают внешнюю поддержку и возможность передачи украинским экипажам оборудования и экипировки, предназначенных для выполнения задач по борьбе за живучесть кораблей в рамках материально-технической помощи.

Неижпапа рассказал о современных морских угрозах, основных достижениях в реформировании и развитии национального флота с учетом стандартов Североатлантического альянса.

По словам атташе, Дания с пониманием относится к вызовам и угрозам Украине и готова к развитию отношений с целью помощи нашей стране для поддержания безопасности не только в Азово-Черноморском регионе, но и в мире в целом.

Теги: #корабли #украина #дания
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