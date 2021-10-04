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17:21 04.10.2021

Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

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Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с октября возобновляет рейсы по маршрутам Киев - Катовице (Польша), Киев - Неаполь (Италия) и Одесса - Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, в частности, рейсы из Киева в Катовице запускаются с 8 октября. В октябре они будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с ноября - только по средам и воскресеньям.

Рейсы из Киева в Неаполь запускаются с 6 октября. В октябре они будут выполняться по средам и воскресеньям, с ноября - по четвергам и воскресеньям.

Рейсы из Одессы в Абу-Даби запускаются 7 октября. Они будут выполняться по четвергам.

Кроме Wizz Air, рейсы из Киева в Катовице и Неаполь, в этот период также будет выполнять авиакомпания Ryanair.

Теги: #транспорт #рейсы #wizz_air
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