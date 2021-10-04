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17:02 04.10.2021

Саакашвили находится в Грузии уже почти неделю – прокуратура

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Саакашвили находится в Грузии уже почти неделю – прокуратура

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится на территории Грузии с 29 сентября, следует из сообщения прокуратуры этой страны.

Прокуратура в понедельник предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении Саакашвили госграницы гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили Саакашвили на своей автомашине из Поти в одно из селений в регионе Самегрело.

"Задержанные 29 сентября 2021 года после незаконного пересечения Саакашвили государственной границы на своем автомобиле обеспечили его транспортировку в назначенное место, в одно из селений региона Самегрело, откуда Саакашвили отправился в Тбилиси и обосновался в квартире Элгуджи Цомая для временного проживания", - говорится в сообщении прокуратуры.

СМИ ранее сообщали, что отец и сын Цоцория - работники порта Поти.

Саакашвили был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Теги: #грузия #саакашвили
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