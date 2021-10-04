Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 7 октября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение №319 о созыве 7 октября на 16:00 внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят ряд законодательных инициатив, касающихся пенсионных выплат.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Верховной Рады, в повестку для заседания вынесено рассмотрение семи законопроектов: №4038 о повышении пенсий, №4041 об установлении минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы, №2810 об отмене увеличения пенсионного возраста на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет, №5606 об уточнении порядка выплаты пенсии, №4031 о повышении пенсий пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, №4566 о повышении минимальной пенсии по возрасту с размером фактического прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц и №5605 о соцподдержке детей войны.

В тексте документа отмечается, что внеочередное заседание созвано в связи с соответствующим требованием 153 народных депутатов Украины.