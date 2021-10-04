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16:29 04.10.2021

Львов приближается к "красной" зоне эпидопасности - Садовый

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Львов приближается к "красной" зоне эпидопасности - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый отметил вероятность вхождения города в "красную" эпидемиологическую зону в скором времени, сообщает Львовский городской совет.

"Мы "красной" зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", - заявил Садовый в понедельник.

В то же время, мэр отметил положительную динамику по вакцинации. "Фактически уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", - отметил он.

Теги: #львов #зона
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