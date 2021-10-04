Зеленский призывает активизировать информационную кампанию о важности вакцинации граждан от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский призывает министерство здравоохранения и министерство информационной политики активизировать информационную кампанию о важности вакцинации граждан от коронавирусной болезни.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление Зеленский сделал во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии в понедельник.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - заявил по этому поводу Зеленский.

Отмечается, что в ходе совещания Минздраву совместно с Министерством социальной политики отдельно было поручено развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и также усилить информационное направление.

"Сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%. Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочту" и представителей бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что особое внимание во время совещания было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о негативных ПЦР-тесты и сертификатов о вакцинации. По информации председателя Национальной полиции Игоря Клименко, за прошедшую неделю было проведено 13 обысков, начато 12 уголовных производств.

Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год.

Кроме того, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас продолжается рост количества больных коронавирусом украинцев, в частности за предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тыс. больше, чем неделей ранее.

"На сегодняшний день динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сейчас занято уже 22,5 тыс. коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением", - уточнил глава правительства.

Он добавил, что в Украине уже занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных коронавирусом, однако есть области, где ситуация вызывает беспокойство. Так, согласно анализу Минздрава, больше инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине на сегодня 138,5 тыс. активных больных.

"Глава государства поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом", - резюмируют в ОП.