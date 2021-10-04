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16:06 04.10.2021

Два работника грузинского порта Поти задержаны по "делу Саакашвили"

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Два работника грузинского порта Поти задержаны по "делу Саакашвили"

МВД Грузии задержало еще двоих граждан в рамках расследования дела о незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

"По факту незаконного пересечения Михаилом Саакашвили государственной границы в рамках проходящего следствия задержаны З.Ц. 1960 года рождения и Ш.Ц. 1984 года рождения", - говорится в сообщении МВД.

По информации грузинских СМИ, задержанными - работники Потийского порта, отец и сын Цоцория.

Ранее по этому же делу был задержан Элгуджа Цомая, предоставивший свою квартиру Саакашвили.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Теги: #порт #саакашвили #задержание #работники
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