Два работника грузинского порта Поти задержаны по "делу Саакашвили"

МВД Грузии задержало еще двоих граждан в рамках расследования дела о незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

"По факту незаконного пересечения Михаилом Саакашвили государственной границы в рамках проходящего следствия задержаны З.Ц. 1960 года рождения и Ш.Ц. 1984 года рождения", - говорится в сообщении МВД.

По информации грузинских СМИ, задержанными - работники Потийского порта, отец и сын Цоцория.

Ранее по этому же делу был задержан Элгуджа Цомая, предоставивший свою квартиру Саакашвили.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.