У стен тюрьмы в Рустави проходит акция оппозиции с требованием освобождения Саакашвили

Сторонники оппозиции в Грузии проводят в эти часы акцию у тюрьмы в городе Рустави с требованием освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Люди на акции держат в руках государственные флаги Грузии и скандируют: "Миша", "Миша". Число участников акции увеличивается, многие из них прибыли в Рустави на автомобилях.

"Михаил Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали на Украину. Он прибыл для борьбы с антинародным режимом. Очень скоро он будет на свободе. Сотни тысяч людей выйдут на улицы под требованием его освобождения", - сказал журналистам Петр Цискаришвили, участник акции, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является Саакашвили.

Периметр тюрьмы оцеплен полицейским кордоном, инцидентов не было.