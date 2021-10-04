Поток лавы из вулкана на острове Пальма усилился после частичного обрушения кратера

Часть кратера вулкана на острове Пальма обрушилась в результате землетрясений, и поток лавы усилился, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Это еще не закончилось, и мы даже не знаем, как долго это будет продолжаться. Мы находимся во власти природы", - заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Власти сообщают, что не планируют продолжать эвакуацию людей с острова, так как новый поток лавы направится к морю по тому же маршруту, что и предыдущий.

Согласно данным Национального географического института Испании, к частичному обрушению кратера могли привести два землетрясения магнитудой более 3, которые произошли на острове в понедельник утром.

После извержения вулкана не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям. Потоки лавы уничтожили более тысячи зданий, почти 34 км дорог и покрыли около 400 гектаров земли.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.