События

15:02 04.10.2021

Поток лавы из вулкана на острове Пальма усилился после частичного обрушения кратера

1 мин читать
Поток лавы из вулкана на острове Пальма усилился после частичного обрушения кратера

Часть кратера вулкана на острове Пальма обрушилась в результате землетрясений, и поток лавы усилился, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Это еще не закончилось, и мы даже не знаем, как долго это будет продолжаться. Мы находимся во власти природы", - заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Власти сообщают, что не планируют продолжать эвакуацию людей с острова, так как новый поток лавы направится к морю по тому же маршруту, что и предыдущий.

Согласно данным Национального географического института Испании, к частичному обрушению кратера могли привести два землетрясения магнитудой более 3, которые произошли на острове в понедельник утром.

После извержения вулкана не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям. Потоки лавы уничтожили более тысячи зданий, почти 34 км дорог и покрыли около 400 гектаров земли.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Теги: #вулкан #остров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 25.09.2021
Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

05:53 20.09.2021
Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

Вулкан начал извергаться на испанском острове Пальма в Канарском архипелаге

02:38 05.07.2021
Сейсмослужба Азербайджана сообщает, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана

Сейсмослужба Азербайджана сообщает, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана

07:07 24.05.2021
Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

08:56 23.05.2021
Власти города Гома в Демократической Республике Конго эвакуируют население из-за извержения вулкана

Власти города Гома в Демократической Республике Конго эвакуируют население из-за извержения вулкана

21:34 16.02.2021
На Сицилии извергается вулкан Этна, аэропорт Катании приостановил работу

На Сицилии извергается вулкан Этна, аэропорт Катании приостановил работу

14:37 30.11.2020
Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

13:47 29.11.2020
На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

На юге Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

15:03 03.08.2020
Сын почетного президента "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров Галлинара в Италии за EUR10 млн

Сын почетного президента "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров Галлинара в Италии за EUR10 млн

09:46 03.03.2020
Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта

Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

Кулеба: заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября - первой половине ноября

В Украине за сутки зафиксировано 4 821 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

У стен тюрьмы в Рустави проходит акция оппозиции с требованием освобождения Саакашвили

Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера Рады не может появиться на повестке дня текущей неделе

Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям из США Джулиусу и Патапутяну

Порошенко о расследовании Pandora Papers: под ударом оказалось государство Украина

Подоляк об утечке оффшорных документов Pandora Papers: Попытки пристегнуть историю "Студии Квартала-95" к истории "ПриватБанка" не основаны на фактах

"Слуга народа" собрала около 190 подписей за инициирование отзыва Разумкова с поста спикера - Корниенко

Корниенко готов рассмотреть возможность занять должность первого вице-спикера

Разумков: я не планирую собирать подписи за импичмент Зеленского

В ближайшие дни в Украине без осадков, ночью холодно с заморозками

Военные водители начали доставлять топливо на заправки в Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА