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13:40 04.10.2021

"Слуга народа" собрала около 190 подписей за инициирование отзыва Разумкова с поста спикера - Корниенко

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"Слуга народа" собрала около 190 подписей за инициирование отзыва Разумкова с поста спикера - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей для инициирования процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады (при необходимых 150-ти), сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдаётся на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там ещё, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел",- сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Кроме того, он отметил, что свою подпись поставил вторым после лидера фракции Давида Арахамии в подписном листе.

Теги: #подписи #слуга_народа
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