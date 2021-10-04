Разумков: я не планирую собирать подписи за импичмент Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует собирать подписи для инициирования процедуры импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Нет, я не планирую собирать подписи за импичмент президенту", - заявил спикер на брифинге в понедельник.

Он уточнил, что процедура импичмента четко предусмотрена Регламентом. В то же время Разумков напомнил, что ранее выдал депутатам подписанные листы касательно этого вопроса: "Там только 60 (подписей - ИФ) собрали".