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13:00 04.10.2021

Разумков: я не планирую собирать подписи за импичмент Зеленского

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Разумков: я не планирую собирать подписи за импичмент Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует собирать подписи для инициирования процедуры импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Нет, я не планирую собирать подписи за импичмент президенту", - заявил спикер на брифинге в понедельник.

Он уточнил, что процедура импичмента четко предусмотрена Регламентом. В то же время Разумков напомнил, что ранее выдал депутатам подписанные листы касательно этого вопроса: "Там только 60 (подписей - ИФ) собрали".

Теги: #зеленский #импичмент #разумков
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