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12:47 04.10.2021

В ближайшие дни в Украине без осадков, ночью холодно с заморозками

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В ближайшие дни в Украине без осадков, ночью холодно с заморозками

Во вторник, 5 октября, сухую погоду в Украине продолжит определять поле высокого давления; ночью холодно, умеренно тепло днем, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, в северных и центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 20°.

В Киеве: без осадков, температура ночью 4-6°, днем около 15° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 октября самая высокая температура днем была 26,8° в 1888г., самая низкая ночью -2,7° в 1939г.

В среду, 6 октября , погода также без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западной и юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, на Закарпатье и юге страны без заморозков, 3-8° тепла; температура днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

В Киеве 6 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Теги: #погода
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