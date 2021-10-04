Военные водители начали доставлять топливо на заправки в Великобритании

Военные водители, которые находились в состоянии готовности с прошлой недели, начали доставку топлива на заправки Великобритании, сообщает в понедельник Sky News.

"Запасы в Лондоне и на юге Англии восстанавливаются немного медленнее, чем в других регионах Великобритании, так что мы начали развертывание военного персонала для увеличения поставок в эти районы", - заявил представитель правительства Великобритании.

Он отметил, что правительство тесно сотрудничает с промышленниками, и ситуация постепенно стабилизируется.

Около 200 военных, половину которых составляют военные водители, занялись доставкой топлива в рамках "Операции Эскалин". Водители с правами категории "C" будут управлять бензовозами на фоне нехватки гражданских водителей, квалифицированных водить подобный транспорт.

Накануне в Лондоне и на юго-востоке Англии около 22% заправочных станций не имели топлива вообще и всего 60% имели оба вида топлива в наличии. Ситуация по всей стране немного лучше, однако кризис все еще не разрешен - около 17% заправок в Великобритании в воскресенье находились без топлива.

Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.