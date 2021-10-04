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11:34 04.10.2021

Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

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Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

Полиция проверяет информацию о минировании университета в Шевченковском районе Киева, эвакуированы более 300 человек, на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, утром в полицию поступила информация о минировании здания на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы.

"Из помещения столичного вуза полицейские эвакуировали более 300 человек. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые проводят осмотр помещения и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Данное событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Как известно, на ул.Пирогова расположен Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.

Теги: #минирование #вуз
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