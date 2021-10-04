В Киеве разоблачили хакера, осуществившего кибератаки на более чем 100 иностранных компаний

Украинские правоохранители с привлечением представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Республики Франции и США разоблачили в г. Киеве 25-летнего хакера, причастного к совершению вирусных атак на более чем 100 иностранных компаний, нанесших ущерба на сумму в более $150 млн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, в ходе следствия установлено, что гражданин Украины распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных.

"Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрования данных, за восстановление доступа к которым из компаний требовались денежные средства", - сообщают в прокуратуре.

Там отмечают, что в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

"Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем", - подчеркивают в прокуратуре.

Уточняется, что в рамках следствия правоохранительными органами, вовлеченными в спецоперации, проведены обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, в ходе которых изъяты денежные средства на общую сумму более $360 тыс., компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано $1,3 миллиона.

Следственные действия продолжаются. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.