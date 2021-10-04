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11:18 04.10.2021

Власть игнорирует вызовы, штампуя взамен фейковые законы и занимаясь поиском "лояльных" кадров – Рудык

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Власть игнорирует вызовы, штампуя взамен фейковые законы и занимаясь поиском "лояльных" кадров – Рудык

Действующая власть занимается подготовкой фейковых законов и попытками сместить спикера парламента на более "лояльного" себе вместо того, чтобы активнее противодействовать пандемии коронавируса и готовиться к отопительному сезону в условиях рекордно высоких цен на природный газ, считает лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Президент обещает нам, что тарифы (на газ - ИФ) для населения не вырастут и будут зафиксированы на уровне 7800 грн за 1000 куб. м. Но бюджетные учреждения (школы, больницы, библиотеки) платят по 33 тыс. грн. Промышленность будет платить еще дороже. Что это означает на практике? Что фиксация цены для населения не позволит людям сэкономить. Ведь рост расходов промышленности и бизнеса в целом приведет к инфляции и росту цен на все важные для людей товары и услуги. Именно поэтому газ по $1200 ударит по всем", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что еще одной важной проблемой является то, что граждане уже пострадали от коронакризиса из-за отсутствия у власти понимание механизмов поддержки экономики даже несмотря на то, для вакцинированных украинцев проблем с возможностью работать в локдаун действительно "будет меньше".

"Последние новости доказывают, что для властной команды и ее союзников никакой "ответственной политики" не существует. Есть только собственные интересы и интересы их олигархического окружения. Но нам надо действовать и бороться за то, чтобы страна получила необходимые для развития решения, а украинцы - возможности заниматься своим делом и зарабатывать", - подчеркнула Рудык.

Она добавила, что "Голос" предлагает принять уже зарегистрированный самой Рудык законопроект, который 10 млрд грн для поддержки предпринимателей в бюджете следующего года.

"Этот закон нужно немедленно проголосовать и помочь людям дела в сложные времена", - заявила нардеп.

Рудык также отметила, что "Голос" предлагает сделать акцент в бюджете на проекты по утеплению домов, установке счетчиков тепла и другие мерах энергосбережения, а также лишить олигархов контроля в госпредприятиях, на рынке жилищно-коммунальных услуг, лишить налоговых льгот и ввести адекватные рентные налоги на добычу руды и других полезных ископаемых.

Теги: #рудык #критика #власть
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