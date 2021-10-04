Генпрокурор: намек на бездеятельность правоохранителей в деле "ПриватБанка" – чистая спекуляция

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что вся информация, имеющая отношение к деятельности "ПриватБанка", находится "под микроскопом" правоохранителей, и намек журналистов "Следствие.Инфо" на "притормаживание" расследования Офисом генпрокурора является спекуляцией.

На своей странице в Facebook генпрокурор написала, что посмотрела фильм авторства редакции "Следствие.Инфо", в котором журналисты предполагают, что целый ряд оффшорных владений имеют непосредственное отношение к топ-менеджменту государства.

"Как юрист и человек, занимающий должность генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать - лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "ПриватБанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом", - отметила Венедиктова.

То есть, как пояснила она, для правоохранительной системы этот журналистский материал не стал и не мог стать сюрпризом.

Генпрокурор подчеркнула: "Хочу сказать о том, что меня по-настоящему зацепило: и профессионально, и по-человечески. Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследования дел с орбиты "ПриватБанка". Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность - чистая спекуляция".

Венедиктова напомнила, что лично взяла на себя ответственность "сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств".

При этом генпрокурор добавила, что ни она, ни директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не причастны к утечке информации о подозрении одному из фигурантов дела "ПриватБанка", самолет с которым удалось посадить в Украине.

"У нас есть версии случившегося и на сегодня еще устанавливаем причастных. Прошу прекратить распространять глупости", - призвала Венедиктова.

В фильме проекта "Следствие.Инфо", обнародованном накануне, в частности, речь идет о получении с 2012 года офшорными фирмами, связанными с руководством государства, $40 млн от компаний, имеющих отношение к бизнесмену Игорю Коломойскому.