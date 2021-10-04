События

10:10 04.10.2021

В Омане и Иране погибли минимум пять человек после удара циклона "Шахин"

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В Омане и Иране погибли минимум пять человек после удара циклона "Шахин"

По меньшей мере пять человек скончались в Иране и в Омане после удара циклона "Шахин" в воскресенье, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Власти Омана сообщили о гибели четырех человек, в том числе одного ребенка. Иранские власти рассказали, что мертвым был найден один из пяти пропавших рыбаков.

Ранее член парламента Ирана Али Никзад выражал опасения, что все шесть рыбаков могли погибнуть в результате непогоды, однако на данный момент эта информация не подтвердилась.

В Индийском метеорологическом департаменте заявили, что сейчас скорость ветров внутри "Шахина" достигает 90 км/ч. В воскресенье, когда циклон обрушился на Оман и Иран, скорость ветров равнялась около 150 км/ч.

"Шахин" двигается вглубь Омана и продолжает ослабевать. Ожидается, что в ближайшие часы он перейдет в статус тропической депрессии. Также, внешние границы циклона достигли ОАЭ, где власти объявили штормовое предупреждение.

Теги: #оман #циклон #иран
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