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10:00 04.10.2021

Не "Турецкий поток" убивает украинский транзит, а именно "Северный поток-2" – Кулеба

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Не "Турецкий поток" убивает украинский транзит, а именно "Северный поток-2" – Кулеба

Украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток 2", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией и огромного объема стратегически важных совместных проектов и направлений совместной работы. При этом мы с вами понимаем, что украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток 2". Я понимаю сентимент, который раскручивается определенными экспертами, но это действительно две разные ситуации с точки зрения политического и безопасностного контекста и с точки зрения непосредственного влияния на функционирование украинской трубы", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что если не будет работать "Северный поток 2", но будет работать "Турецкий поток", украинская труба останется загруженной, а вот если будет работать и "Турецкий поток", и "Северный поток 2", это непосредственно влияет на наполненность украинской трубы.

"Газ - это политика и безопасность. Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения. Какой газовый вопрос ни возьми - там всегда есть большая политика. Аргумент о том, что определенный проект является сугубо экономическим не "слетает", потому что ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим. Это всегда вопрос политического выбора, так как современные газовые технологии позволяют диверсифицировать поставки газа при наличии такого политического желания. Поэтому когда мы даем оценку тому или иному газовому проекту или контракту, мы учитываем политический и безопасностный контекст", - подчеркнул Кулеба.

Министр также заявил, что какими бы хорошими ни были отношения с Германией, "Северный поток 2" - это та точка, где страны принципиально расходятся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов.

"Есть много вопросов, где Украина и Германия нужны друг другу, где Германия нужна нам, и где мы благодарны ей. С Россией в этом плане проще, потому что статус России как государства-агрессора и уровень наших отношений, точнее их отсутствие, вполне понятны. Но какими бы хорошими ни были наши отношения с Германией, "Северный поток 2" - это та точка, где мы принципиально расходимся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов. Собственно, этим мы и занимаемся", - заверил он.

Кулеба отметил, что в Германии есть раскол вокруг "Северного потока 2".

"Есть силы, которые поддерживают его и видят в нем экономическую добавленную стоимость, есть силы, которые выступают категорически против него. И это все немецкие силы, они не инспирированы никем извне. Это проект, который создает экономические преимущества для Германии на внутреннем рынке ЕС. Мы должны об этом откровенно говорить. Но нельзя, например, наши отношения с Германией сводить исключительно к проблеме "Северного потока 2", так как происходит гораздо больше важных вещей", - считает он.

Теги: #кулеба #транзит
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