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09:26 04.10.2021

В Кировоградской области от отравления грибами умерли два человека

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В Кировоградской области от отравления грибами умерли два человека

В течение выходных в Кировоградской области от отравления дикорастущими грибами умерли два человека, сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"В течение двух суток (2 и 3 октября – ИФ) в государственное учреждение "Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" поступило два экстренных сообщения о смертельных случаях отравления грибами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 октября от отравления скончалась 53-летняя жительница Кропивницкого, а 3 октября умерла 69-летняя жительница Светловодска.

"За последние 3 недели на Кировоградщине 5 человек отравились грибами, для 3-х из них это закончилось трагически", - добавляют в центре.

Теги: #кировоградская_обл #грибы #отравление
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