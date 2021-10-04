В Кировоградской области от отравления грибами умерли два человека

В течение выходных в Кировоградской области от отравления дикорастущими грибами умерли два человека, сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"В течение двух суток (2 и 3 октября – ИФ) в государственное учреждение "Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" поступило два экстренных сообщения о смертельных случаях отравления грибами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 октября от отравления скончалась 53-летняя жительница Кропивницкого, а 3 октября умерла 69-летняя жительница Светловодска.

"За последние 3 недели на Кировоградщине 5 человек отравились грибами, для 3-х из них это закончилось трагически", - добавляют в центре.