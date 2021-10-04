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08:39 04.10.2021

За сутки в Украине привито почти 34 тыс. человек

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За сутки в Украине привито почти 34 тыс. человек

За минувшие сутки воскресенья, 3 октября, в Украине привито 33 924 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"33 924 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021. Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы –16 551 человек", – указано в сообщении утром в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работало 330 мобильных бригад, 1 070 пунктов прививки, 358 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу – 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 12 962 507 привив", – подчеркнули в ведомстве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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