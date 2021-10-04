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08:21 04.10.2021

США "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

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США "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

Госдепартамент США заявил, что "очень обеспокоен" действиями Китая после заявлений Тайваня о китайских военных самолетах, приблизившихся к зоне ПВО Тайваня, передает BBC News.

Госдепартамент США назвал эти действия "провокационными".

"Соединенные Штаты очень обеспокоены... Провокационная военная активность Китая вблизи Тайваня, которая дестабилизирует обстановку, чревата просчетами и подрывает региональный мир и стабильность. Мы настоятельно призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение в отношении Тайваня", - заявили в Госдепартаменте США.

В воскресенье Минобороны Тайваня заявило, что КНР направила 20 самолетов в район архипелага Пратас. Ранее, в течение пятницы, ВВС Китая направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, что стало рекордным количеством с начала публикации таких отчетов.

Теги: #сша #военные #активность #китай
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