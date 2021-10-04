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08:17 04.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 4 821 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 4 821 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 821 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 3 октября 2021 в Украине зафиксировано 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели – 1 116 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 460 010 человек, выздоровело 2 264 523 человек, летальных случаев - 56 889.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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