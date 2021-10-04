В результате пожара в больнице Белой Церкви эвакуировано 13 пациентов, пострадал 1 человек

В результате короткого замыкания электрообогревателя и последующего пожара в больнице Белой Церкви (Киевская обл.) эвакуировано 13 пациентов, пострадал 1 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в понедельник утром.

"4 октября в 5 часов. 37 мин. в г. Белая Церковь. в двухэтажном здании первой городской больницы в палате на втором этаже произошло короткое замыкание электрообогревателя с последующим горением, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 1 м2 ликвидирован в 5 ч. 56 мин.

Отмечается, что подразделения ГСЧС вместе с медперсоналом провели эвакуацию 13 больных.

К тушению привлекалось 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.