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07:10 04.10.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, с начала суток нарушений не зафиксировано

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, с начала суток нарушений не зафиксировано

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. С полуночи нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В частности, в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм. Возле Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что украинские войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещено Минскими договоренностями вооружения.

Теги: #оос #сводка
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