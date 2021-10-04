Премьер Армении заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обменять карты минных полей на содержащихся в Баку армянских пленных.

"Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Я еще в июле заявлял, что мы готовы на встречи на высоком и высшем уровнях. На предполагаемую предстоящую встречу я готов повести с собой все карты (минных полей - ИФ), и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных", - сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы, сообщает государственное информагентство "Арменпресс".

По словам Пашиняна, значимость этих карт гуманитарная, а Армения ранее передала те карты, которыми владела.

"Президент Азербайджана жалуется, что переданные карты некачественные. Но мы передали те карты, которые имели. Не исключаю проблемы с качеством, но это зависит от тех, кто составлял эти карты. Других карт у нас нет, и мы не преследуем цели кого-то обмануть. Но важно маленькими шагами достичь формирования доверия. Это важно для решения гуманитарных вопросов, возвратить наших пленных домой", - отметил Пашинян.

Как сообщалось, 2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности провести в ближайшее время встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы "перевернуть страницу истории".