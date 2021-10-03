Премьер Грузии: Саакашвили не помешает украино-грузинским отношениям

Задержанный в пятницу в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не станет причиной ухудшения грузино-украинских отношений, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более находящийся в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений", - заявил Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

По его словам, "Саакашвили, осознавший свое плачевное состояние в грузинской тюрьме, сегодня вспомнил о своем украинском гражданстве и требует своего возвращения в Украину".

"Очень жаль, что этот человек в течение девяти лет был нашим президентом. Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после исполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда", - сказал Гарибашвили.

Он не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.

"Саакашвили планировал 3 октября собрать в Тбилиси до 10 тысяч своих сторонников для протеста якобы сфальсифицированных властями местных выборов и в это время неожиданно появиться в толпе. После того как полиции пришлось бы его задерживать, по одной из версий предполагалась ликвидация нескольких оппозиционных лидеров, чтобы возложить ответственность за это на действующие власти со всеми вытекающими из этого последствиями для Грузии", - сказал Гарибашвили.

Он считает, что арестом Саакашвили была предотвращена очень большая провокация.

"Этот больной человек поверил, и мы тоже убедили его в том, что ситуация в Грузии бесконтрольна и он смог бы осуществить задуманное", - сказал Гарибашвили.

Он пообещал, что очень скоро грузинские правоохранительные органы расскажут все подробности того, как Саакашвили приехал в Грузию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.