4 октября: Какой сегодня праздник

4 октября отмечают всемирный день животных, международный день врача, всемирный день архитектуры, Всемирный день Хабитат, День труда в Австралии, День булочек с корицей в Швеции, Всемирную неделю космоса, а верующие 4 октября чтят память апостола Кодрата Афинского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Всемирный день защиты животных, отмечают во всем мире ежегодно 4 октября, учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября выбрана как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных.

В первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.

Архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают профессиональный международный праздник — Всемирный день архитектуры — ежегодно в первый понедельник октября, учрежден Международным союзом архитекторов, МСА (англ. International Union of Architects, UIA).

Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его проведение к Всемирному дню Хабитат.

Установленный ООН праздник — Всемирный день Хабитат (World Habitat Day). Одним из близких по смыслу переводов может быть — Всемирный день жилища (места жительства).

В 1985 году, в соответствии с рекомендацией Комиссии по населенным пунктам, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/40/202) учредила этот Всемирный день с целью обеспечения населения планеты жильем к 2000 году. А главная идея Дня — задуматься о состоянии наших городов и основном всеобщем праве на адекватное жилье, а также напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека.

С 1996 года к Всемирному дню жилища приурочен и Всемирный день архитектуры.

В церкви 4 октября чтят память апостола Кодрата Афинского. Он проповедовал слово Божие в Магнезии и Афинах. Когда святой находился в Малой Азии, он представил императору Адриану произведение в защиту христиан, после прочтения которого, правитель издал указ не осуждать никого без доказательств.

Приметы:

Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.

Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными.

Если кроты в свои норы много соломы наносили, зима будет суровой.

Если домашняя птица линять начала, то зима не за горами.

Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.

Если днем холодно, а к ночи потеплело, будет непогода.

Если листья березы начали с верхушки желтеть, то следующая весна будет ранней, если снизу – поздней.

Запреты:

В этот день нельзя встряхивать воду после мытья рук.

Запрещено возвращать посуду пустой и дарить.

Не стоит устраивать застолья, чтобы за столом было 13 человек.

Именины: Андрей, Дмитрий, Лаврентий, Даниил.

В этот день:

1675 — Голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1800 — В Луганске запущена первая доменная печь.

1911 — В Лондоне пущен в строй первый эскалатор.

1932 — Свадьба Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Булгаковых.

1965 — Во время первого в истории папства визита папы римского Павла VI в США он издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа.

1968 — Открыта станция "Комсомольская" (сейчас "Черниговская") Киевского метрополитена.

2000 — Убийце Джона Леннона отказано в досрочном освобождении. Такое решение было принято специальной комиссией штата Нью-Йорк. После беседы с преступником члены комиссии пришли к выводу, что это убийство было рассчитанным и преднамеренным актом.