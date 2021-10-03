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19:07 03.10.2021

Жертвами взрыва в мечети Кабула стали восемь человек, 20 ранены

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Жертвами взрыва в мечети Кабула стали восемь человек, 20 ранены

В результате взрыва возле входа в кабульскую мечеть Эйдгах погибли не менее восьми человек, сообщает сетевое информационное издание Aamaj News со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.

"Сегодня в результате взрыва в мечети погибли не менее восьми человек, еще 20 ранены", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери пресс-секретаря движения "Талибан" Забихуллы Муджхида.

Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

Теги: #рост #жертвы #афганистан #кабул
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