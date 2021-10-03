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18:17 03.10.2021

Поверхностные заморозки ожидаются в начале недели в Украине, кроме юга

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Поверхностные заморозки ожидаются в начале недели в Украине, кроме юга

Заморозки на поверхности почвы ожидаются ночью 4 октября в большинстве областей Украины, кроме западных и крайнего юга, 5-6 октября - в северных, центральных, 6 октября в восточных и большинстве западных областей Украины.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 октября местами в воздухе температура 0-5° (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 4 октября заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Теги: #заморозки
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Интерфакс-Украина
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