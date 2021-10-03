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18:10 03.10.2021

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 3 октября, один из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также минометов калибра 82 мм.

"Наши защитники открывали огонь, применяя разрешенное минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Теги: #ситуация #оос
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