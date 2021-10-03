Военные Азербайджана и Турции проведут очередные учения в Нахичевани

Вооруженные силы Азербайджана и Турции 5-8 октября проведут в Нахичевани совместные военные учения "Нерушимое братство", сообщают турецкие СМИ со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны Турции по связям с прессой Пынар Кару.

По ее словам, целью учений является развитие сотрудничества и координации между сухопутными войсками Турции и Азербайджана.

Отвечая на вопрос о напряженности между Ираном и Азербайджаном, Кара подчеркнула, что "все события в регионе внимательно отслеживаются".

В конце сентября Вооруженные силы Азербайджана и Турции уже проводили тактические учения "Непоколебимое братство-2021".